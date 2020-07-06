Toplam parkuru 182 kilometre olan etkinliğe farklı şehirlerden 150 bisiklet tutkunu katıldı.

Seydişehir Kuğulu Mesire alanında kamplı olarak düzenlenen, 182 kilometrelik bisiklet turuna katılan protez bacaklı Ufuk Çiftçi, Balıkesir Akçay'dan 890 kilometre pedal çevirerek, etkinlikteki yerini aldı.

Çiftçi, 6 yıldır bisiklet sporu ile uğraştığını ve bunun sağlığına değer kattığını belirterek, "27 yıl önce geçirmiş olduğum talihsiz bir kaza sonucu sağ ayağımın diz altından protez kullanıyorum. Yaşamımda birçok kısıtlanmalar oldu, fakat yıllar içerisinde bunu aştım. Bisiklet sporu ile uğraşmaya başladım." dedi.

Bisiklet kullanmanın engelliler için de uygun bir spor olduğunu dile getiren Çiftçi, hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendisine iyi gelen bu sporu herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Tek ayağının protez olmasının kendisine rahatsızlık vermediğini aktaran Çiftçi, rahatlıkla bisiklet kullanabildiğini anlattı.

Seydişehir'e, üzerinde 30 kilo yük bulunan bisikletiyle 890 kilometre pedal çevirerek geldiğini vurgulayan Çiftçi, "Bugün kaç tane sağlam insan bu işe kalkışır veya yapmaya niyetlenebilir? Niyetlenmek bile beyninde bazı şeyleri halletmek demektir. Ben 55 yaşındayım. Bana bakışları, tepkileri veya 'Nasıl oluyor?' gibi şeyleri hiçbir şekilde kendime sorun etmiyorum. Tam tersine bunlar benim hoşuma gidiyor." diye konuştu.