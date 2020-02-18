Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya başlamasıyla badem ağaçlarının beklenenden 10 gün erken çiçeklendiğini söyledi.

Badem ağaçlarının çiçek açmasını 'baharın müjdecisi' olarak ifade eden Şahin, mart ayının sonlarına doğru da badem çağlasının toplanmaya başlanacağını belirtti.

Şahin, baharın gelişinin tüm çiftçilere bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni etti.