Sakız Mahallesi'ndeki kıraathanenin önünde oturan E.Ç, E.Ç. ve İ.Ç, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan E.Ç, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğerleri ise Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla yaralıların akrabası olan O.Ç. ile oğlu Z.Ç'yi gözaltına aldı.