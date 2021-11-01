Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 28,93 metefetamin, 1,98 gram eroin, gümrük kaçağı 7 bin 615 paket sigara, 5 bin 600 makaron, 792 kozmetik ürün, 90 cep telefonu, 44 cep telefonu aksesuarı ile sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Yakalanan 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca, 10'u asayiş, 12'si kaçakçılık, 2'si terör ve 3'ü resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.