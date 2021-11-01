Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Almus ilçesinde bir haftadan beri haber alınamayan polis memuru için arama çalışması başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 38 yaşındaki polis memuru Musa Tüzün, 21 Ekim'de 10 günlük izne ayrıldı.
Tüzün'den 7 gündür haber alınamaması üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.
Ekiplerin, bekar olduğu öğrenilen Tüzün'ün ikamet ettiği TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Tokat
Son Haberler
- 23:01
- 22:48
- 22:17
- 22:03
- 21:59
Sıradaki Haber
Keban'da öğrenciler Kızılay Afet Müdahale Merkezini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz