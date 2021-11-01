Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keban'da öğrenciler Kızılay Afet Müdahale Merkezini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Keban'da öğrenciler, Kızılay Haftası etkinliği kapsamında Kızılay Afet Müdahale Merkezi'ni ziyaret etti.
Türk Kızılay Şubesi ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Musa Coşkun Ortaokulu öğrencileri Kızılay Afet Müdahale Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Okul müdürü Mustafa Tuncay eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Türk Kızılay'ın kuruluş tarihçesi, Kızılayın çalışmaları, merkezin faaliyetleri ile ilgili görevliler tarafından bilgilendirildi.
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