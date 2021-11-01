Türk Kızılay Şubesi ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Musa Coşkun Ortaokulu öğrencileri Kızılay Afet Müdahale Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Okul müdürü Mustafa Tuncay eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Türk Kızılay'ın kuruluş tarihçesi, Kızılayın çalışmaları, merkezin faaliyetleri ile ilgili görevliler tarafından bilgilendirildi.