Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 53 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltında
[AA (Arşiv)]
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 53 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çayırekinliği Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlının ev, iş yeri ve araçlarında 53 litre sahte içki ele geçirdi.
Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin Sahte İçki
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