Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) salonunda düzenlenen toplantıda, kentin tarımda öncü bir il olduğunu belirtti.

Kentte 331 bin hektar alanda tarım yapıldığını anımsatan Pehlivan, "Bitkisel üretimde, 10 üründe ülke birinciliği, 17 üründe de ülke ikinciliği olmak üzere 27 üründe ilk iki sıradayız. Yaş meyve-sebze ihracatında geçtiğimiz yıl 3.2 milyar dolar ülkemize katkı sağlamışız. Yaklaşık 700 milyon dolara tekabül ediyor ve toplamın da yüzde 23'üne tekabül ediyor. Narenciye üretimi ihracatında da ilk sıradayız. Geçtiğimiz yıl ihracat gelirinden 400 milyon dolardan bahsediyoruz. Bu da toplamın yüzde 40'ına tekabül ediyor. Yine burada da Türkiye birincisiyiz. Geçtiğimiz yılın rakamlarıyla, bitkisel üretimde gayri safi milli hasılaya da katkımız 17 milyar dolar." diye konuştu.

Tarımın riskli bir sektör olduğundan bahseden ve devletin çiftçilere bu konuda destekler sağladığını vurgulayan Vali Pehlivan, şunları aktardı:

"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) projelerinden en çok faydalanan illerden birisiyiz. Biz bütün bu gayretleri, devlet ve millet olarak çiftçilerimizin emeği üzerine inşa ediyoruz. Onlar olmasa, onların toprağa dokunuşu olmasa bütün gayretler boşa. O yüzden biz buradayken tarlalarda çalışan işçilerimiz var. Bu vesile ile onları şükranla yad ediyorum. Onların emeği, gayreti çok kıymetli."

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da kentte 2 bin 500 rakıma kadar yılın 12 ayı boyunca tarım yapılabilen büyük bir il olduğunu aktararak, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, çiftçi ve üreticilere, destek kapsamında yapılan yardım tutarlarını belirten dövizler takdim etti.

Programda ayrıca Mersin Valiliği ile Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında "Köyüme Dönmek İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü imzalandı.