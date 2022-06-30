Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, kent merkezindeki 6 ikamete düzenledikleri operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, metamfetamin, 2 tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Aksaray Uyuşturucu
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