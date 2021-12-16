Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 2 metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre için risk oluşturan 2 metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Camili Mahallesi Camili Sokak ve Barış Mahallesi 128. Cadde'deki 2 metruk binanın çevresinde önlem alındı.
Ekipler, 2 binayı da kontrollü şekilde yıktıktan sonra temizlik çalışması yaptı.
Etiketler: Mersin
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