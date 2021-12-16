Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 349 kilogram kaçak bal ele geçirildi
Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 349 kilogram bal ele geçirildi.
Aktaş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen tırda şüphe üzerine arama yaptı.
Ekiplerce X-Ray cihazından geçirildikten sonra arama hangarında yapılan detaylı aramada, aracın dorsesindeki petlere doldurulmuş 149 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi.
Türkgözü Sınır Kapısı'nda da yine Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda yapılan detaylı aramada, tırın yakıt deposu bölümüne gizlenmiş 200 kilogram bal yakalandı.
Tır sürücüleri hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Ardahan Kaçakçılık
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