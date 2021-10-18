İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ilaç yapımında kullanılan sildenafilin Çin ve Hindistan'dan ülkeye kaçak yollarla getirildiğini belirledi.

Ekipler, Mersin'de "bitkisel ürün" adı altında üretim yapan firmaların, sildenafil karıştırdıkları macunla halk sağlığını tehlikeye sokacak gıda takviyeleri ürettiklerini tespit etti.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda depolarda muhafaza edilen 410 kilogram sildenafil, sildenafil katkılı farklı gramaj ve markalarda 545 bin 160 bitkisel karışımlı macunla 3 bin 647 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında sildenafil karıştırarak imal ettikleri ürünleri "bitkisel macun" adı altında piyasaya sürdükleri belirlenen 21 şüphelinin, Mersin, İstanbul, Ankara ve Çankırı'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 3 imalathane ve 4 depodaki aramalarda değişik gramajlarda sildenafil katkılı olduğu değerlendirilen 55 bin cinsel içerikli macun ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 zanlı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüpheli aranıyor.​​​​​​​