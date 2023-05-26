Mersin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, savcılık koordinesinde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden bahis oynatarak örgütlü olarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, ilçede ikamet eden A.A.Ö. ve D.E'nin Mersin'de kiraladıkları evi ofis olarak kullanarak internetten yasa dışı bahis oynattıklarını ve bahsi kazanan kişilere ödeme yapmadıklarını, çeşitli ilanlar karşılığında mağdurlardan para tahsil ettiklerini belirledi.

Genişletilen çalışmalarda, şüphelilerin pornografik sitelere giren kişilere ulaşıp bu tarz sitelere girdikleri için haklarında soruşturma başlatıldığını öne sürerek dosyanın kapatılması için mağdurlardan para aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin geliri olmayan gençlere ulaşıp belli miktar karşılığında banka hesap kartı ile telefon hattı çıkarıp bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları da saptandı.

Bu tespitler sonrası şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla, Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Edirne'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında şebekenin elebaşları A.A.Ö ve D.E'nin de bulunduğu 22 kişi yakalandı.

Adreslerde çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal, 56 hesap kartı, 360 IBAN numarası, 24 cep telefonu ve 4 bilgisayar ele geçirildi, banka kartlarına bloke konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.