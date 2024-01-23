Merkezefendi’de Karne Şenliği kaldığı yerden devam ediyor

Öğrencilere karne hediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenleyen Merkezefendi Belediyesi faaliyetlerini sürdürüyor.



Karnelerini alan minikler, 24 Ocak Çarşamba günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek şenlikte; müzik, dans, oyun ve eğlenceye doyulacak. Etkinlikler kapsamında 'Obur ile Geveze Define Peşinde' adlı tiyatro oyunu ile danslar, boyama, maskotlar, bubble şov, şişme oyun grupları, karaoke, sihirbazlık gösterileri, maskotlu dans gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri yapılacak. Çocuklara gün boyu pamuk şeker ikramları ve çeşitli hediyeler verilecek.



‘Obur ile Geveze Define Peşinde’ isimli çocuk tiyatrosu 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde 3 seans oynanacak. Saat 16.00’da ise sihirbazlık gösterisi gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Birbirinden güzel etkinliklerin olacağı karne şenliğimiz kaldığı yerden devam edecek, tüm çocuklarımızı şenliğimize davet ediyorum” dedi.