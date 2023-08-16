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Güncel
DHA 16.08.2023 16:04

Meriç Nehri'nin debisi düşünce köprünün ayakları ortaya çıktı

Edirne'de yaşanan kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi saatte 48 metreküp/saniyeye düşünce, tarihi Meriç Köprüsü'nün suya gömülü ayakları ortaya çıktı.

Meriç Nehri'nin debisi düşünce köprünün ayakları ortaya çıktı
[Fotograf: DHA]

Türkiye genelinde yaz ayının mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcak seyretmesi, su kaynaklarını da etkiledi.

Edirne'de tarım arazilerini sulayan Meriç Nehri'nin debisinde ciddi düşüşler yaşandı. Bu nedenle nehir ile aynı adı taşıyan tarihi Meriç Köprüsü'nün de ayakları gün yüzüne çıktı.

Saatte 48 metreküp/saniyeye kadar düşen nehir debisi karşısında bölgede bulunan işletme sahipleri ve ziyaretçiler de şaşkınlık yaşadı.

Meriç Nehri'nin debisi düşünce köprünün ayakları ortaya çıktı

"Meriç Nehri'nin iyice dibi göründü"

Meriç Nehri kıyısında işletmecilik yapan Seçkin Zehir, 25 yıldır böyle bir manzara görmediğini belirterek, "25 senedir burada çalışıyorum. Kuraklıktan dolayı Meriç Nehri'nin iyice dibi göründü. Hiç hoş bir görüntü değil. Sadece biz de değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde aynı manzara var. Bu biraz da insanlardan dolayı meydana geliyor. Çevreyi korumayı bilmiyoruz. Eskiden Meriç'te bol su vardı, hatta taşıyordu. O günleri arar olduk. İnşallah bundan sonra yağışlar olur" dedi.

Meriç Nehri'nin debisi düşünce köprünün ayakları ortaya çıktı

"Daha önce hiç bu halde görmedim"

Eskiden nehirden insanların yüzerek karşıya geçtiğini söyleyen Zehir, "Ben Meriç'i daha önce hiç bu halde görmedim. Eskiden insanlar yüzerek karşıya geçerdi, şimdi yürüyerek karşıya geçiyor. Şu anda görünen manzara hoş değil, kaldı ki gelen misafirler de bunu dile getiriyor. Bu artık Allah'tan yapacak bir şey yok. İnşallah eski günlerimize döneriz" diye konuştu.

"Suyun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz"

Bölgede restoran ve davet bahçesi işletmeciliği yapan Kemal Kılıç da nehrin uzun yıllar bu kadar kurak kalmadığını belirterek, "Meriç uzun yıllardır bu kadar uzun süre kurak kalmamıştı. Dünyadaki iklim koşulları, sıcaklık ve kuraklık maalesef su seviyesini de ciddi anlamda düşürdü. Bundan dolayı biz de gerçekten üzülüyoruz. Suyun ve yaşamın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz.

Özellikle şu anda Türkiye genelinde su tüketiminde biraz daha duyarlı ve hassas olmamız, gelecek nesiller için büyük fayda sağlayacaktır. Türkiye su konusunda fakir bir ülke, lütfen su kaynaklarımızı kirletmeyelim ve daha dikkatli davranalım" ifadelerini kullandı.

Meriç Nehri'nin debisi düşünce köprünün ayakları ortaya çıktı

"Suyun bu kadar çekildiğini görmedik"

Bölgeye ziyaret için gelen misafirlerin de manzara karşısında şaşırdığını söyleyen Kılıç, "Uzun yıllardır suyun bu kadar çekildiğini görmedik. Meriç Nehri biliyorsunuz Bulgaristan'dan Türkiye'ye akan bir nehir. Oradaki barajlardaki su tutulması buradaki su akışını azaltmış oluyor. İlk kez değil tabii ki bir kaç kez daha şahit olmuştuk burada ama gelen misafirlerimiz köprünün bu kadar dipte olması ve ayaklarının ortaya çıkmasına ilk kez buna şahit oluyor. Umarız bir an önce bereketli yağışlar gelir, daha çok suya kavuşuruz" dedi.

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