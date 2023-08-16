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Güncel
AA 16.08.2023 15:23

Kayseri'de Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yapılacak

Kayseri'de havacılık sektörünü yeniden canlandırılacak ve sektöre kalifiye eleman yetiştirecek Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temeli atılacak.

Kayseri'de Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 18 Ağustos'ta lisenin temel atma törenini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Şehir açısından son derece önemli bir yatırımın temellerini atacaklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri'de tayyare fabrikası Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kurulmuş ve 1950 yılına kadar burada uçak üretimi devam etmiş. Daha sonrasında Marshall yardımlarıyla maalesef uçak üretimi durmuş ve burası Hava İkmal Bakım ve Onarım Merkezine dönüşmüş. İşte havacılık tarihine kaldığımız yerden tekrar devam etmek üzere biz de Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni Kayseri Melikgazi'ye kazandırıyoruz. Erciyes Üniversitemizin karşısına millet bahçemizin köşesine 25 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin en modern meslek liselerinden, havacılık liselerinden birini yapacağız. Temelini attığımız okulumuzu iki senede tamamlayacağız"

Vatandaşları temel atma törenine davet eden Palancıoğlu, yapılacak lisenin hayırlı olmasını diledi.

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