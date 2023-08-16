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Güncel
AA 16.08.2023 15:00

"Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali" Uşak'ta yapıldı

Hafızlık eğitimi verilen Kur'an kursları arasında düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali" Uşak'ta yapıldı.

"Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali" Uşak'ta yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Uşak İl Müftülüğü koordinesinde Fatih Ünal Cami'sinde düzenlenen yarışmaya, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya Manisa, Muğla ve Uşak il birincileri katıldı.

Burada yarışmaya katılan öğrenciler jüri karşısında Kur'an-ı Kerim okudu.

Jürinin değerlendirmesinin ardından erkekler kategorisinde İzmir'den Emirhan Aydın birinci, Manisa'dan Yusuf Gündüz ikinci ve Denizli'den Muhammed Enes Taştan üçüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise İzmir'den Vildan Karaney birinci, Aydın'dan Hayrunnisa Dumrul ikinci, Uşak'tan Meryem Ravza Oktay da üçüncü oldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır, "Yarışmaya giren bütün yavrularımız gönüllerin birincileri. Dereceye giremeyen hiçbir yavrumuz üzülmesin. Buraya kadar gelip bu cesareti göstermeleri yeterli. Bizler birer Müslüman olarak Kur'an'a her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu programları Kur'an'ı gönüllere yerleştirme anlamında da çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Programa, İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Ahmet Şamil Ok da katıldı.

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