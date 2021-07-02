Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, dün gece nehre yakın bir mevkiden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, nehir nedeniyle adaya ulaşamadı.

Adacıktaki yangın sabah saatlerinde kendiliğinden söndü. Yangın sonucu ağaçlık alan zarar gördü.

Nehirde suyun sürüklediği mil ve kum nedeniyle kendiliğinden oluşan pek çok adacık bulunuyor. Nehrin akışını ve su tutma hacmini etkilemesi nedeniyle taşkın riskini artıran adacıklar zaman zaman temizleniyor.

Rüzgarla taşınan tohumlar nedeniyle adacıklarda bitki ve ağaç yetişebiliyor.