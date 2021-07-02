Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kamyon dereye yuvarlandı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Of ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan kamyonun dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Trabzon'da alınan bilgiye göre, Nedim İbrahimağaoğlu (37) yönetimindeki 61 FN 020 plakalı kamyon, Of-Hayrat yolu Söğütlü Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Baltacı Deresi'ne yuvarlandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İbrahimağaoğlu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonun kasasında bulunan 2 büyükbaş hayvan da itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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