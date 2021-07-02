Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tirebolu ilçesine bağlı Arslancık köyünde ikamet eden bedensel engelli Arife ve kardeşi Yıldız Akça, Vali Ünlü'ye sosyal medya üzerinden yol sorunlarını ilettiği belirtildi.

Ünlü'nün, Akça kardeşleri 25 Haziran'da ziyaret ettiği, kendilerine konunun en kısa sürede çözüleceği müjdesini verdiği ifade edilen açıklamada, çalışmalara hemen başlanıldığı ve kardeşlerin yıllardır hayalini kurdukları yol hasretinin sona erdirildiği aktarıldı.

Çalışmalarla ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Ünlü, "Günün huzur veren haberi. Sosyal medya üzerinden tanıştığımız özel kızlarımız Arife ve Yıldız'ın köy yoluyla ilgili talebine kayıtsız kalamazdık. Çalışmalara hemen başladık. Bizim gözümüzde her çocuk milli bir servettir." ifadelerine yer verdi.