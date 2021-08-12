Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Memur zammı 2022 ne kadar olacak? Hükümetin memur zammı teklifi belli oldu...
Memurlar 2022 ve 2023'te ne kadar zam alacak? Memur ve memur emeklisinin zam oranının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yapıldı. Hükümetin 2022-2023 memur zammı teklifi belli oldu.
Gözler yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmelerindeydi. Taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi.
Hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu.
Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, "2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" teklifini sundu.
22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak
Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.
Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.
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