Milyonlarca memur ve emeklisi gözünü yeni haftaya çevirdi. Pazartesi günü haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında alınacak maaş artış oranı belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Haziran ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve memur ve emeklisinin maaşlarına yansıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın ve emekçilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak." dedi.

Ayrıca asgari ücretin artmasıyla birlikte yılbaşında devreye giren asgari ücret kadar gelirin vergi dışı kalması nedeniyle memur maaşlarına 300 lira ücret artışı yansımış olacak.

6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, toplu sözleşmeden kaynaklı bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurlarının yılın ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı da belli olacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam verilecek.

Maaşlar hesaplara 8 Temmuz'da yatırılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam almış olacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapıldı.

Haziran enflasyonu tahminleri

Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,44 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 ve en yüksek yüzde 5,73 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,98 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 61,2'den yüzde 65,5'e yükseldi.