Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf AA]
Giresun'da terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş tarihlerde Suriye'de terör örgütü PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğeri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Giresun Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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