Guerrero eyaleti savcılığı, silahlı 2 kişinin eyaletin Acapulco şehrindeki bir sahil restoranına saldırdığı ve 2 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Olay yerine gelen polislerle çatışan saldırganlardan 1'i etkisiz hale getirildi, diğeri ağır yaralandı.

Saldırı anında telaş halinde sahile koşan ve restorandaki masaların altına saklanan insanların yer aldığı görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

2006'dan bu yana uyuşturucu çeteleri arası güç mücadelesinin ve çatışmaların yaşandığı Acapulco sahilinde daha önce de silahlı saldırılar meydana gelmişti.