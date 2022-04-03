Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da internetten dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadının, internet ilanı aracılığıyla alışveriş yaptıktan sonra satıcının hesabını gönderdiği parayı iptal ederek dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine alışma başlattı.
Kentte iki kez bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen H.Y, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Isparta Dolandırıcılık
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