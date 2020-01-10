Prens Harry (35) ve Meghan Markle (38) artık İngiliz kraliyet ailesinin resmi görevlerini üstlenmeyeceklerini ve kendi paralarını kazanarak yaşayacaklarını dün gece sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Meghan Markle kimdir?

Sussex Düşesi Meghan Markle, asıl adıyla Rachel Meghan Markle Los Angeles doğumlu. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.

Oyuncu ve model olan Markle televizyon dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile ünlendi. 5 sezon süren bilim kurgu dizisi Fringe'de özel ajan Amy Jessup rolüyle yer aldı.

2017'nin kasım ayında Britanya tahtının altıncı sıradaki vârisi, Galler Prensi Charles ile Galler Prensesi Diana'ın oğlu Harry ile nişanlandı. 2018'in mayıs ayında büyük bir törenle evlendiler.

Markle nişanlanması sonrası oyunculuk faaliyetlerine son verdiğini ve zamanını insani yardım çalışmalarına ayıracağını açıklamıştı.

Kraliyet ailesinden ayrılma kararı

Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekildiklerini, mali açıdan bağımsız olmayı ve çalışmayı planladıklarını, bunu yaparken de Kraliçe'ye tam desteklerini vermeye devam edeceklerini belirtti. Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını belirten çift, vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını da ifade etti.

Kraliyet heykellerinden kaldırıldılar

Kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın bal mumu heykelleri, Londra'daki Madame Tussauds müzesindeki Kraliyet ailesi bölümünden kaldırıldı. Karar, Meghan ve Harry'nin geçtiğimiz gün Kraliyet görevlerinden geri çekildiklerini ve ekonomik bağımsızlıklarını duyurmalarının ardından geldi.

Madame Tussauds Londra Genel Müdürü Steve Davies yaptığı açıklamada, "Dünyanın geri kalanı gibi biz de Sussex Dükü ve Düşesi'nin kıdemli Kraliyet ailesi görevlerinden geri adım atma haberine tepkimizi koyuyoruz" dedi.

Davies, heykellerin müzede sergilenmeye devam edeceğini ancak Kraliyet bölümünde yer almayacağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber

