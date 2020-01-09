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Bakan Akar, Türk-İş Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Atalay'ı ziyaret etti09 Ocak 2020 Perşembe 21:42 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 21:43
Türk-İş Genel Merkezi'ndeki ziyarette TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TESK Genel Başkanı Palandöken'in yanı sıra bazı sendika başkanları da yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya geldi.
Bakan Akar, 23. Olağan Genel Kurul'da yeniden genel başkanlığa seçilen Atalay ve yönetimini Türk-İş Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Görüşmede TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TESK Genel Başkanı Palandöken'in yanı sıra bazı sendika başkanları da yer aldı.
Kaynak: AA