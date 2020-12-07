Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, PSG deplasmanında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 6. ve son maçında yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına konuk olacak.
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir-PSG karşılaşması saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.
Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Etiketler: Fransa Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi
Son Haberler
- 13:25
- 13:25
- 13:13
- 13:17
- 13:08
Sıradaki Haber
Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz