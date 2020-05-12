Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli eserlerinden biri olan ve ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 749 yıllık Gök Medrese'de süren restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gök Medrese'nin Sivas'ın incisi olduğunu belirten Ayhan, restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan tarihi eserin kısa sürede hizmete açılacağını aktardı.

Gök Medrese'de ufak detayların yapıldığını anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Çinilerin ufak bir işi kaldı. Vakıf müzesi yapılması için ihale yapılmıştı. Bunda da nihai konuya geldik. Müze ile tarihi eserimiz daha da anlamlı hale geldi. Sivas'ımızın müzeler şehri olması noktasında burası adeta lokomotif olacak. Bölgesiyle, konumuyla, binanın yapısıyla ve tüm detaylarıyla bizim için rehber olacak. Sivas, kültür ve sanat şehri. Bu şehrin tacı da Gök Medrese'dir. Burayı gözümüz gibi muhafaza edeceğiz. Gün yüzüne çıkartacağız ve insanlara anlatacağız. Sosyal donatıları da binaya ayrı bir mana verdi. Burada emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Ayhan, Gök Medrese'nin yanı başında yapımına başlanılan Kale Projesi'nin de tamamlanmasıyla bölgenin açık hava müzesi haline geleceğini ifade etti.

Sivas'ta, birçok müzeyi gün yüzüne çıkartacaklarını belirten Vali Ayhan, "Sanayi mektebi müzemiz, kent müzemiz, ozanlar ve müzik kültürü müzemiz, gastronomi müzemiz, eğitim müzemiz ve hamam müzemiz gibi birçok müzemizi yakında hayata geçireceğiz ve Sivas, müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İncelemede, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Cemal Karaca, İl Kültür Müdürü Teoman Karaca ile Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü teknik personeli de yer aldı.