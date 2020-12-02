TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, bu haftaki bölümüyle de izleyenleri ekranlara kilitledi.

Safiye'nin tek aşkı Naci, yıllar sonra çıkıp gelerek küllenen bir aşkı yeniden alevlendirdi.

Dizi yine 1 numarada

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, bu hafta da izleyicisinden tam not aldı. Reyting sıralamasında tüm seyirciler, AB ve 20+ABC1 gruplarında açık ara birinci oldu. Dizi haftalardır oturduğu zirvedeki koltuğunu kimseye bırakmadı.

Bölüme Turgut Uyar'ın şiiri damga vurdu

Dizide Naci'nin çaldığı klarnet, evin babası Hikmet'in okuduğu şiir, Safiye ile Naci'nin lise yıllarında dinledikleri şarkı, diziye damga vurdu. Şiir, klarnet ve şarkının yayınlandığı sahnelerde, Masumlar Apartmanı sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.

Dizide tempo hiç düşmedi, heyecan her sahnede devam etti. Ev dışına çıkmaya çok korkan Gülben, takıntı haline getirdiği Esat ile buluşmak için tabularını yıktı. Önce İnci'yle çay içtikleri kafeden kaçtı, sonra soluğu Esra'yla Esat'ın yanında aldı.

Final sahnesinde ise saldırıdan dolayı polisler eve Gülben'i almaya geldi, ortalık yine karıştı. Gülben karakola götürülürken biten dizisinin yeni bölümünü izleyiciler şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Göğe Bakma Durağı - Turgut Uyar

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya

Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun

Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam

Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

Beni bırak göğe bakalım

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

Seni aldım bu sunturlu yere getirdim

Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

Bana dönesin diye bir bir kapattım

Şimdi otobüs gelir biner gideriz

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç

Bir ellerin bir ellerim yeter belleyelim yetsin

Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat

Durma kendini hatırlat

Durma göğe bakalım

BİLGİ: TV İzleyici Ölçüm Paneli sonuçları 40 ilde, olasılıklı örnekleme yöntemi kullanılarak, 4.000 hanede yaşayan yaklaşık 14.000 kişiyle ölçüm Cihazı ile toplanan verilerden oluşur. Açıklanan veriler 01.12. 2020 tarihini ve (AB/Tüm Kişiler/ 20+ABC1) hedef kitlesini kapsamaktadır. Daha fazla bilgi : www.tiak.com.tr