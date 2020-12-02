Masumlar Apartmanı Göğe Bakalım şiiri kimin? Masumlar Apartmanı 12. bölüm...
Masumlar Apartmanı, 12. bölümüyle reytinglerde yine ilk sırada yer aldı. Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına giren dizinin bu haftaki bölümüne Turgut Uyar'ın şiirinin okunduğu sahne damga vurdu.
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, bu haftaki bölümüyle de izleyenleri ekranlara kilitledi.
Safiye'nin tek aşkı Naci, yıllar sonra çıkıp gelerek küllenen bir aşkı yeniden alevlendirdi.
Dizi yine 1 numarada
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, bu hafta da izleyicisinden tam not aldı. Reyting sıralamasında tüm seyirciler, AB ve 20+ABC1 gruplarında açık ara birinci oldu. Dizi haftalardır oturduğu zirvedeki koltuğunu kimseye bırakmadı.
Bölüme Turgut Uyar'ın şiiri damga vurdu
Dizide Naci'nin çaldığı klarnet, evin babası Hikmet'in okuduğu şiir, Safiye ile Naci'nin lise yıllarında dinledikleri şarkı, diziye damga vurdu. Şiir, klarnet ve şarkının yayınlandığı sahnelerde, Masumlar Apartmanı sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.
Dizide tempo hiç düşmedi, heyecan her sahnede devam etti. Ev dışına çıkmaya çok korkan Gülben, takıntı haline getirdiği Esat ile buluşmak için tabularını yıktı. Önce İnci'yle çay içtikleri kafeden kaçtı, sonra soluğu Esra'yla Esat'ın yanında aldı.
Final sahnesinde ise saldırıdan dolayı polisler eve Gülben'i almaya geldi, ortalık yine karıştı. Gülben karakola götürülürken biten dizisinin yeni bölümünü izleyiciler şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı.
Göğe Bakma Durağı - Turgut Uyar
İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım
Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
İnecek var deriz otobüs durur ineriz
Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya
Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum
Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun
Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam
Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım
Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda
Beni bırak göğe bakalım
Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım
Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum
Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi
Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor
Seni aldım bu sunturlu yere getirdim
Sayısız penceren vardı bir bir kapattım
Bana dönesin diye bir bir kapattım
Şimdi otobüs gelir biner gideriz
Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç
Bir ellerin bir ellerim yeter belleyelim yetsin
Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat
Durma kendini hatırlat
Durma göğe bakalım
BİLGİ: TV İzleyici Ölçüm Paneli sonuçları 40 ilde, olasılıklı örnekleme yöntemi kullanılarak, 4.000 hanede yaşayan yaklaşık 14.000 kişiyle ölçüm Cihazı ile toplanan verilerden oluşur. Açıklanan veriler 01.12. 2020 tarihini ve (AB/Tüm Kişiler/ 20+ABC1) hedef kitlesini kapsamaktadır. Daha fazla bilgi : www.tiak.com.tr
- 14:19
- 14:13
- 14:07
- 14:15
- 13:42