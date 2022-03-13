TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

Kiralara en fazla yüzde 22,58 zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 25,98 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 25,98 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

