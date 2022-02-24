Muğla'da kaçakçılıkla mücadele ve kaçak tütün kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, kaçak tütün kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Atatürk Caddesi'nde 2 bin 200 dolu makaron ele geçirildi.

Kargo şirketlerinde denetim yapıldı

Ayrıca Milas ilçesinde Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kargo şirketlerinde yapılan kontroller neticesinde, 2 iş yerinde 500 paket bandrolsüz sigara bulundu.

Ekipler, 4 kişi hakkında adli ve idari işlem başlattı.