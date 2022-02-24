Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 2 bin 200 makaron ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Muğla'da kaçakçılıkla mücadele ve kaçak tütün kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, kaçak tütün kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Atatürk Caddesi'nde 2 bin 200 dolu makaron ele geçirildi.
Kargo şirketlerinde denetim yapıldı
Ayrıca Milas ilçesinde Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kargo şirketlerinde yapılan kontroller neticesinde, 2 iş yerinde 500 paket bandrolsüz sigara bulundu.
Ekipler, 4 kişi hakkında adli ve idari işlem başlattı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Muğla Sigara
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