Türkiye, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütüne (NATO) üye olduğu 1952 yılından itibaren tüm imkan, yetenek ve kabiliyetlerini örgütün yararına sunmaya başladı.

Irak, Afganistan ve Kosova'daki misyonlarda yer alan Türkiye, Akdeniz'deki Deniz Muhafızı Harekatı'nda daimi üye konumunda.

[Grafik: TRT Haber - Nursel Cobuloğlu]

[Grafik: TRT Haber - Nursel Cobuloğlu]

NATO Kara Komutanlığı (LANDCOM) Karargahı'na İzmir’de ev sahipliği yapan Türkiye'de, NATO Balistik Füze Savunması mimarisi kapsamındaki radar da Kürecik/Malatya’da konuşlu bulunuyor.

NATO'ya bağlı AWACS uçakları Konya Hava Üssü'nü kullanabilirken Türkiye, terör örgütü DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu kapsamında hava sahasında NATO AWACS uçaklarına havada yakıt ikmali desteği veriyor.

İttifak'ın Doğu Avrupa ülkelerine yönelik icra ettiği güvence tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen NATO AWACS uçaklarına da havada yakıt ikmali desteği veriliyor. Türkiye, milli AWACS uçaklarıyla da NATO'ya destek sağlıyor.

Türkiye kendi savunma sanayiini ve imkanlarını da geliştirme hedefi doğrultusunda önemli bir sıçrama kaydetti. Bu, örgütün kolektif gücüne ayrıca güç katıyor.

NATO çatısı altında 30 üye var

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, kısa adıyla NATO, 1949 yılında Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve ABD'den oluşan 12 kurucu üye tarafından hayata geçirildi.

1952'de Türkiye ve Yunanistan'ın üyeliğinin onaylanmasından sonra örgüt genişlemeye devam etti. 2020 yılında Kuzey Makedonya'nın NATO çatısı altına girmesiyle üye ülke sayısı 30'a yükseldi.

Türkiye bu 30 ülke arasında ABD'den sonra 2'nci en büyük orduya sahip.

[Grafik: TRT Haber - Hafize Yurt]

[Grafik: TRT Haber - Hafize Yurt]