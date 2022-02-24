Sakarya'daki önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde su seviyesi, maksimum kapasiteyle 32,20 metreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (SASKİ) korunan ve sürekli izlenen göl, son yılların en iyi su seviyesini gördü.

Göl havzasının çevresinin korunması, kaçak kullanımların teknik teçhizatlarla tespit edilmesi ve su kalitesinin laboratuvarda incelenmesi çalışmalarının yanı sıra gölden su kullanımları denetim mekanizmasına dahil oldu.

"Yıllar önce kuraklıkla karşı karşıyaydı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dünyanın kuraklığı konuştuğu bir dönemde göldeki su seviyesinin maksimuma ulaştığını gördüklerini belirtti.

SASKİ olarak gölün korunması ve varlığını en iyi şekilde sürdürebilmesi için şehirde her an nöbet tuttuklarını kaydeden Yüce, "Suyun kalitesi, gölden su kullanımı ve çevre faktörlerini inceleyip gerekli müdahaleleri geç kalmadan yapıyoruz. Yıllar önce kuraklıkla karşı karşıya kalan gölümüz, Allah'ın nasip ettiği bereket ve çalışmalarımızla en iyi noktaya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.