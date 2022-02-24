Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi'nde K.B. ile A.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda K.B, üzerinde bulunan tabancayla A.Z'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan A.Z, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi suç aleti tabanca ile gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen K.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.