Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da enerji ve haberleşme kablolarını çaldılar
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Erzurum'da jandarma ekipleri, enerji nakil ve haberleşme hatlarındaki kabloları çaldığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Horasan, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde enerji nakil ve haberleşme hatlarındaki kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen aracın plakasından yola çıkarak şüpheliler belirlendi.
Operasyonla gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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