Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 45 kilometreyi bulan rüzgar adrenalin tutkunlarını mutlu etti.

Dalgalar arasında sörf yapanları, vatandaşlar da kıyıdan cep telefonlarıyla görüntüledi.

Geçen yıllara göre bu kış çok fazla körfezde sörf yapamadıklarını belirten Hikmet Güler, yaptığı açıklamada, heyecan ve adrenalin yaşamak için ideal bir rüzgar olduğunu, böyle rüzgarları dört gözle beklediklerini söyledi.

Güler, böyle rüzgarlarla mutlu olduklarını, hem rüzgar hem de uçurtma sörfü için güzel bir hava olduğunu kaydetti