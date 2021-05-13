Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu, öğleden itibaren güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Sağanak Yağış Meteoroloji
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