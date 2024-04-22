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Güncel
AA 22.04.2024 17:15

Mardin'den Diyarbakır'a gelip kaybolan kişi aranıyor

Diyarbakır'da kaybolan kişinin bulunması için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması yürütülüyor.

Mardin'den Diyarbakır'a gelip kaybolan kişi aranıyor
[Fotoğraf:İHA (Arşiv)]

Mardin'den 18 Nisan'da Diyarbakır'a gelen ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan M.N.A'yı kendi imkanları ile bulamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

Gelen ihbarları da değerlendiren polis ekiplerince yapılan arama sonucu M.N..A'nın cep telefonu ve bazı eşyaları tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında bulundu.

Bölgede polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Dicle Nehri'nde yoğunlaşan arama çalışmalarında ekipler su altı görüntüleme cihazlarıyla da inceleme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de dedektör köpeklerle nehir kıyısında arama çalışması yürütülüyor.

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