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Güncel
İHA 22.04.2024 17:07

Kocaeli'de kumar operasyonu: 160 kişiye 1 milyon 28 bin TL ceza

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucu kumar oynayan 160 şahsa 1 milyon 28 bin TL idari para cezası uygulandı

Kocaeli'de kumar operasyonu: 160 kişiye 1 milyon 28 bin TL ceza
[Fotograf: İHA]

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 8 Mart-9 Nisan tarihleri arasında operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 123 bin 410 TL, 100 avro, 100 dolar kumar parası ile bin 350 tombala pulu, 15 tombala kartonu, 166 tombala kartı, 8 deste iskambil kağıdı ve 8 okey takımına el konuldu.

Kocaeli'de kumar operasyonu: 160 kişiye 1 milyon 28 bin TL ceza

Denetimde 31 işletme sahibi hakkında adli işlem yapılırken kumar oynadığı tespit edilen 160 şahsa 1 milyon 28 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanan 21 ruhsatsız işletmenin süresiz, 10 işletmenin ise geçici olarak faaliyetten men edildi.

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