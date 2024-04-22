Kocaeli'de kumar operasyonu: 160 kişiye 1 milyon 28 bin TL ceza

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 8 Mart-9 Nisan tarihleri arasında operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 123 bin 410 TL, 100 avro, 100 dolar kumar parası ile bin 350 tombala pulu, 15 tombala kartonu, 166 tombala kartı, 8 deste iskambil kağıdı ve 8 okey takımına el konuldu.

Denetimde 31 işletme sahibi hakkında adli işlem yapılırken kumar oynadığı tespit edilen 160 şahsa 1 milyon 28 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanan 21 ruhsatsız işletmenin süresiz, 10 işletmenin ise geçici olarak faaliyetten men edildi.