Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin’in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde, Bahçelievler Mahallesi Hastane Sokağı'nda şüpheli Z.D'ye ait 06 AEZ 449 plakalı araçtaki aramada 5 kilo 60 gram esrar bulundu.
Z.D. gözaltına alındı, uyuşturucu incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.
Sıradaki Haber
Kayseri'de karantinada tutulan 155 kişi evlerine gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz