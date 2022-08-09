Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: İHA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Sait Tokay yönetimindeki tır Yeni Mahalle İpek Yolu Dedeman Kavşağı'nda Abdulilah Deniz'in kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücü Deniz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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