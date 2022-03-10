Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde yağ satış reyonları ve depolarını inceledi, ürünlerin fiyatlarını kontrol etti.

Etiket ve kasa fiyatı karşılaştırması da yapan ekipler, deposunda yağ stokladığı tespit edilen bir market hakkında işlem yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, stokçuluğa fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Vatandaşları zor durumda bırakan marketler hakkında gerekeni yapacaklarını aktaran Çam, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın da söylediği gibi stokçuluk yaparak vatandaşımızın mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, başkan yardımcılarımız ve kurum amirlerimiz ile denetimlerimizi sürdüreceğiz. İlçe genelinde yapılan denetimlerde marketlerin depo ve reyonlarında incelemelerde bulunuldu. Denetimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz."