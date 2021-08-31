Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 02:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de refüje çarparak alev alan tır yandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarparak alev alan tır yandı.
Mardin'de alınan bilgiye göre, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda refüje çarpan tır alev aldı.
Sürücü, yanmaya başlayan tırdan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Tır, kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Mardin
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