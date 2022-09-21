Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de öğrencilere spor ve kırtasiye malzemesi desteği
[Fotograf: AA]
Türk Kızılay Derneği Kadıköy Şubesi tarafından Mardin'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
Merkez Artuklu ilçesi Yalım Toplum İlkokulu ve Yalım Ortaokulunda yapılan dağıtım törenine, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı katıldı.
Spor ve kırtasiye malzemesi alan öğrenciler, Türk Kızılay'ına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
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