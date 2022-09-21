Kürkçüler köyünde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yanındaki kuruluğa sıçradı.

Durumu fark eden köy sakinlerinin bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi.