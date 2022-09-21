Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da ahırda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi.
Kürkçüler köyünde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yanındaki kuruluğa sıçradı.
Durumu fark eden köy sakinlerinin bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki Haber
Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz