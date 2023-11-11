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Güncel
AA 11.11.2023 09:55

Mardin'de lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

Kızıltepe ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Mardin'de lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

Kızıltepe TOKİ İlkokulu'nda öğrenciler, turuncu kıyafetler giyerek okulun bahçesinde LÖSEV yazısı oluşturdu.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş'ün de katıldığı programda, okul bahçesine lösemili çocuklar anısına ağaç dikildi.

TOKİ İlkokulu Müdür Yardımcısı Rasime Aba, yaptıkları etkinlikle lösemili çocuklara umut dolu mücadelelerinde yanlarında olduklarını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Lösemili çocukların her zaman yanlarında olduklarını aktaran Aba, bu tip etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

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