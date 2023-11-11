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Güncel
AA 11.11.2023 09:42

Malatya'da fiber kabloları kesen zanlı tutuklandı

Malatya'da fiber kabloları keserek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'da fiber kabloları kesen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cevatpaşa Mahallesi Atlas Sokak'ta 9 Kasım'da, özel bir yayın kuruluşuna iletişim sağlayan Türk Telekom'a ait fiber kabloların kesilmesiyle ilgili Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliğince çalışma başlatıldı.

Çalışmada, çevredeki güvenlik kameraları incelenerek hırsızlık zanlısının O.G. olduğu belirlendi.

O.G'nin gözaltına alındığı olayla ilgili yapılan aramalarda, kablo ile doğalgaz saati ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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