Soğukkuyu Mahallesi'nde Derik Viranşehir kara yolunun Cırcıp mevkisinde özel bir firmaya ait ekskavatörün üzerine hafriyat çalışması sırasında kaya parçası devrildi.

Kazada, iş makinesi içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince yarılılardan Sinan Dinç Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan ismi henüz öğrenilemeyen diğer yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.