Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de kaya parçası iş makinesinin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Mardin'in Derik ilçesinde, kaya parçasının ekskavatörün üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Soğukkuyu Mahallesi'nde Derik Viranşehir kara yolunun Cırcıp mevkisinde özel bir firmaya ait ekskavatörün üzerine hafriyat çalışması sırasında kaya parçası devrildi.
Kazada, iş makinesi içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince yarılılardan Sinan Dinç Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan ismi henüz öğrenilemeyen diğer yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: İş Kazaları
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