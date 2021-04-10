Kaza, Bilecik-Gölpazarı karayolu Karaağaç Köyü mevkiinde meydana geldi. Vezirhan'dan Gölpazarı istikametine seyir halinde otomobil sürücüsü Reyhan G., Karaağaç Köyü mevkiine geldiği esnada havanın aşırı yağmurlu olmasından dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan Yağmur Ç. ile Nesrin A. yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.